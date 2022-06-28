Таюрская из Little Big решила поставить Пригожина на колени угрозами

Иосиф Пригожин резко отреагировал на известие о переезде коллектива Little Big в Америку. Теперь, если зайти на их официальный сайт, группа позиционируется не как российская, а лос-анджелесская.

Кроме того, музыканты создали неоднозначный клип, в котором многие увидели нынешний мировой конфликт.

Солистка Little Big Софья Таюрская не стала молчать в ответ и выставила в сеть дерзкий пост в адрес Иосифа Пригожина.

«У меня стоит на коленях тот, кто призывает лишить нас гражданства. Я знаю очень большой маленький секрет», — заявила артистка.

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