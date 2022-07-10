«Таю от твоих объятий»: Костенко трогательно поздравила старшую дочь от Тарасова

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов воспитывают троих детей – дочек Милану и Еву и сына Алексея. Старшей наследнице звездных родителей 10 июля исполнилось четыре года.

В связи с этим Костенко оставила в свое соцсети трогательный пост, разместив снимки с дочкой.