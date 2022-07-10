«Таю от твоих объятий»: Костенко трогательно поздравила старшую дочь от Тарасова

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов воспитывают троих детей – дочек Милану и Еву и сына Алексея. Старшей наследнице звездных родителей 10 июля исполнилось четыре года.
В связи с этим Костенко оставила в свое соцсети трогательный пост, разместив снимки с дочкой.
«Только вот недавно я впервые обняла тебя в роддоме и старалась не умереть от счастья, как вот теперь я каждый раз таю от твоих объятий и маленьких побед. Будь здорова и счастлива, моя маленькая девочка Милашка», - написала Костенко.
Анастасия Костенко с дочкой Миланой. Фото: соцсети
Фанаты присоединились к поздравлениям.
«Пусть будет счастлива! Красотуля! Здоровья и счастья!» - писали пользователи Сети.
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Напомним, долгожданного сына модель родила футболисту осенью прошлого года.