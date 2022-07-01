Тайный спаситель: подруга Пугачевой рассказала, как та обманом всучила ей деньги в трудной ситуации

Подруга детства Аллы Пугачевой телеведущая Кира Прошутинская рассказала, что народная артистка всю жизнь выручает людей, близких ей по духу, ничего не требуя взамен. О ее доброте ходят легенды в окружении певицы. Вот и ее когда-то она спасла.

Однажды Кира Прошутинская оказалась в очень тяжелой ситуации, ей необходимо было срочно нанять дорогих адвокатов, а денег не было. Алла Пугачева предложила ей деньги, но она отказалась.

Тогда Пугачева пошла на хитрость и учредила конкурс на лучший рассказ, предложив Кире Прошутинской принять в нем участие. Естественно, что главный денежный приз получила нуждающаяся подруга.

«Потом я пыталась у нее узнать, не придумала ли она этот приз специально для меня. И она со смехом мне ответила: «Рассказ правда был хороший!» <…> Она — спасатель и спаситель, просто, без ожидания благодарности, она делает добрые дела, и я много раз ощущала это в своей непростой жизни», — рассказала Прошутинская.

Источник: МК.ru.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также: