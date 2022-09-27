Тайно пережил инсульт, тайно вынесли тело: умершего Моисеева упаковали в синий мешок

После смерти Бориса Моисеева практически сразу заговорили о странных обстоятельствах, которые его сопровождали.

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Арт-директор Сергей Горох сообщил журналистам уже вечером о смерти музыканта, однако кончина Бориса Моисеева наступила еще в два часа дня. Проведывать его он пришел после того, как артист пережил третий инсульт, но об этом факте тоже никто не знал.

Ну и подлил масла в огонь тот факт, что тело Бориса Моисеева тайно вынесли из дома, запаковав совсем не по-человечески — в синий мешок, как мусор… На видео, которое разместил сайт 5-tv.ru, заметно, что перед тем, как вынести умершего артиста и положить в автомобиль, на улицу вышел мужчина и осмотрелся, будто проверяя — нет ли свидетелей.