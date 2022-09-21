Тайна Сергея Бодрова: как фильм «Брат» получился таким успешным

Фильму «Брат» Алексея Балабанова — 25 лет. Режиссер снимал его буквально «на скорую руку», вовсе не рассчитывая, что он станет культовым. Балабанов спешил побыстрее закончить «Брата», чтобы приступить к проекту действительно важному для него: он зарабатывал деньги на съемки фильма «Про уродов и людей».

«После прочтения сценария к фильму «Про уродов и людей» у многих складывалось впечатление, что это какая-то порнография, поэтому Леша никак не мог найти деньги на съемки. В какой-то момент он просто сказал: мол, да черт с вами — и пропал в каких-то лесах-горах писать сценарий коммерчески успешного фильма, которым и стал «Брат», — рассказал актер Виктор Сухоруков.

Как вспоминают сегодня участники съемок, долго не могли найти актера на роль Данилы Багрова.

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