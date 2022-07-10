Тайна раскрыта: стал известен пол ребенка, о рождении которого сообщил ведущий «Дома-2» Влад Кадони

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Напомним, в минувшую пятницу Влад Кадони первым сообщил, что сотрудница реалити-шоу впервые стала мамой. Телеведущий, на всякий случай, добавил, что отец ребенка - не он. У Виктории есть прекрасный муж, который и стал папой.

Стоит отметить, что Влад Кадони не так давно рассекретил свою избранницу, но уже давно не публиковал совместных с ней фото и не делился планами на будущее.

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