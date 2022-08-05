Татьяна Волосожар объяснила, почему уехала с детьми в Батуми

Как отметила Татьяна Волосожар, ее маленький сын Теодор всегда найдет себе компанию. «Подруги из Москвы жалуются на адскую жару, выше 30 градусов. В Сочи вроде все норм, вполне приятная летняя погода, плюс море рядом. В Батуми тоже не жалуемся», — заявила Татьяна Волосожар.

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Напомним, что Татьяна Волосожар замужем за фигуристом Максимом Траньковым. У них двое детей. Анжелика появилась на свет в 2017 году, а Теодор — в мае 2021 года.