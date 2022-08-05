Татьяна Волосожар объяснила, почему уехала с детьми в Батуми

Фигуристка Татьяна Волосожар в «Телеграме» заявила, что увезла своих детей на отдых в грузинский Батуми.
Сын Татьяны Волосожар с помощником. Фото: «Телеграм» Татьяны Волосожар
«Ах да, забыла рассказать. Я же с детьми в Батуми улетела на недельку. Пусть тоже посмотрят на этот атмосферный город».
Как отметила Татьяна Волосожар, ее маленький сын Теодор всегда найдет себе компанию. «Подруги из Москвы жалуются на адскую жару, выше 30 градусов. В Сочи вроде все норм, вполне приятная летняя погода, плюс море рядом. В Батуми тоже не жалуемся», — заявила Татьяна Волосожар.
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Напомним, что Татьяна Волосожар замужем за фигуристом Максимом Траньковым. У них двое детей. Анжелика появилась на свет в 2017 году, а Теодор — в мае 2021 года.