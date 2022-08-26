Татьяна Тарасова уехала из России

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова уехала из страны. Наставница чемпионов отправилась в США, о чем сообщила сама в беседе с корреспондентами сайта «Московский комсомолец».

«Я сейчас в Америке», - поведала Тарасова.

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Цель визита тренер не уточнила, но его раскрыли источники издания. Оказалось, что поездка за океан не связана с профессиональной деятельностью 75-летней Татьяны Анатольевны или ее лечением, а носит частный характер.