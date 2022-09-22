Татьяна Лютаева изменилась до неузнаваемости

Татьяна Лютая вместе с внучкой пришла на премьеру фильма «Красная Шапочка», которая состоялась в кинотеатре «Октябрь». Поклонники едва узнали на красной дорожке советскую актрису. Мама Агнии Дитковските изменилась до неузнаваемости. Так, многие заподозрили ее в пластике.

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Фанаты обратили внимание на то, что в свои 57 лет одесситка Татьяна Лютаева выглядит значительно моложе. На лице ни морщинки, кожа гладкая и упругая, скулы словно высечены из мрамора, овал лица четкий, не оплывший. При этом внешность актрисы претерпела некоторые метаморфозы. Форма губ, носогубные складки — все смотрится иначе.