Татьяна Лазарева* решила оспорить статус иноагента

Признанная в России иноагентом Татьяна Лазарева* решила оспорить этот статус. Телеведущая уверяет, что никогда не зарабатывала деньги за границей.

Соответствующее заявление поступило в московский суд 16 сентября. Первую беседу по данному делу назначили на 3 октября.

«Прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления», — указано в графе о категории дела.

Лазарева*, напомним, сбежала из России еще давно. Сначала она жила в Киеве, а в начале года перебралась в Испанию. Телеведущая утверждает, что с голоду в Европе не умирает, но надеется вернуться в Россию.

*Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.