Татьяна Брухунова: «В моей семьей тоже есть мобилизованные. Но я не кричу об этом на каждом углу»

Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в телеграм-канале, что после объявления в стране частичной мобилизации ей в Сети объявили травлю.

Хейтеры высказали Татьяне все, что думают о ее поведении в эти дни. Брухуновой позавидовали по причине того, что у нее пожилой муж и маленький сын.

Татьяна Брухунова молчать не стала и тут же поставила злопыхателей на место, заявив, что и в ее семье есть мобилизованные.

«Мне тычут (это не фигура речи): «Ты бесчувственная и не бьешься «головой о стену», потому что твой сын еще малыш, а не призывник». Только вот я никак не возьму в толк: призывнику с «рвущей на себе волосы» матерью что делать?! Или ему будет там легче зная, что дома сходят с ума?! Сильно сомневаюсь. В 41-м дети уходили на фронт, приписывая себе в документах года, чтобы быть полезными Родине, а сегодня мужчины прячутся по углам?! Или теперь правильно это слово писать в кавычках? Где защитники отечества, которых мы ежегодно чествуем?! Что за «мода» такая пошла на отсидеться за бабский юбкой?! P.S В моей семьей тоже есть мобилизованные. Но я не кричу об этом на каждом углу», - высказалась Татьяна Брухунова в телеграм-канале.

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