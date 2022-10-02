Татьяна Брухунова назвала страну, которая может быть спокойнее и лучше России

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова расставила точки над «и» в вопросе с переездом в другую страну. Татьяна Брухунова заверила, что этого не будет никогда и ни при каких обстоятельствах.

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По словам светской львицы, она не может покинуть своих родных, оставить могилу папы, кроме того, она не способна «предать Родину». Вместе с тем Татьяна Брухунова все-таки смогла назвать местечко, в котором может быть столь же приятно как в РФ.

«Я не верю, что где-то (в обозримом будущем) будет лучше и спокойнее (разве что Мальдивы?!)» - написала в своем телеграме жена Петросяна.