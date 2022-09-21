«Татушка» Волкова побывала на футбольном матче вместе с известным видеоблогером

Известная певица, участница распавшегося дуэта «Тату» Юлия Волкова в минувшие выходные посетила матч столичного «Динамо». Да не одна, а с популярным белорусским видеоблогером Владом Бумагой (он же - Влад A4).

20 сентября на своей странице в соцсети Юлия опубликовала снимок, на котором она запечатлена вместе с 26-летним Владом на трибунах стадиона «Динамо».

«Круто сходили на игру с a4omg. Было масштабно», - написала «татушка».

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