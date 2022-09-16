Тата Блюменкранц из «Дома-2» раскрыла правду об отношениях с Аней Левченко

Поклонники проекта «Дом-2» всегда подозревали Тату Блюменкранц в предвзятом отношении к новой жене ее бывшего мужа Валеры.

Им казалось, что Тата пытается влезть в семью экс-супруга, что она провоцирует Аню Левченко на ревность. Именно Тату Блюменкранц в Сети назначали ответственной за скандалы в семье Валеры и Ани.

Тата Блюменкранц с гневом отбивалась от этих обвинений, утверждая, что ее цель — наладить общение отца с дочкой Беатрисой. И это ей удалось. Бетти теперь регулярно бывает в гостях в новой семье своего папы в Санкт-Петербурге, она подружилась с младшим братом — сыном Валеры Блюменкранца и Ани Левченко Давидом.