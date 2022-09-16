Тата Блюменкранц из «Дома-2» раскрыла правду об отношениях с Аней Левченко

Поклонники проекта «Дом-2» всегда подозревали Тату Блюменкранц в предвзятом отношении к новой жене ее бывшего мужа Валеры.
Им казалось, что Тата пытается влезть в семью экс-супруга, что она провоцирует Аню Левченко на ревность. Именно Тату Блюменкранц в Сети назначали ответственной за скандалы в семье Валеры и Ани.
Тата Блюменкранц с гневом отбивалась от этих обвинений, утверждая, что ее цель — наладить общение отца с дочкой Беатрисой. И это ей удалось. Бетти теперь регулярно бывает в гостях в новой семье своего папы в Санкт-Петербурге, она подружилась с младшим братом — сыном Валеры Блюменкранца и Ани Левченко Давидом.
По словам Таты Блюменкранц, ей удалось выстроить и ровные отношения с Аней Левченко. Бывшая и нынешняя жены Валеры Блюменкранца не просто общаются, но и поддерживают друг друг друга.
«Вы общаетесь с Аней?» — поинтересовались у Таты подписчики.
«Конечно, иногда общаемся. Поддерживаем друг друга, если нужно», — ответила Тата Блюменкранц.
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