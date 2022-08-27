«Таскали по клиникам, делали уколы, кормили через трубочку»: Меньшова едва не потеряла близкого друга

Завершающееся лето запомнится Юлии Меньшовой не только радостными моментами, но и тревожным периодом заботы о лучшем друге. Счет шел на часы, и если бы не своевременное обращение за помощью, исход мог стать трагическим.

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«Этим летом мы почти потеряли нашего Тишу. Ему 14 лет», — сообщила в своем блоге знаменитость.

«Лечили его почти месяц. Таскали по клиникам, клали в стационар, кололи уколы, кормили через трубочку. И в итоге «завели кота, как мотоцикл», — поделилась актриса.

Сейчас, признается телеведущая, с питомцем породы британец все хорошо. Если до всех манипуляций он прощался с жизнью, то сейчас «бодро бегает по квартире и требует выдать еды».

Ранее Юлия Меньшова отметила 25-летие семейной жизни. Супруг артистки Игорь Гордин примчался во ВГИК, чтобы поздравить любимую на глазах у студентов.