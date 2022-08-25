«Тарзан вошел в семью, когда все ништяки были готовы»: блогер - о муже Королевой, пригревшемся на месте Николаева

Рустам Солнцев эксклюзивно для проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» поделился своим мнением, относительно мужа поп-дивы Наташи Королевой. В кулуарах ходят слухи, что мама певицы Людмила Ивановна недовольна зятем.
Говоря о том, как повезло Тарзану встретить такую женщину как Наташа Королева, экс-участник проекта «Дом-2» уточнил, что возлюбленный украинской дивы неплохо устроился на пригретом когда-то местечке Игоря Николаева. Так, к примеру, танцовщик долгое время жил в Майами, заняв апартаменты, которые Наташа Королева купила, еще будучи замужем за композитором.
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«Она их заработала — чесом, концертами, «желтыми сплетнями». Желтые тюльпаны, знаете, на дороге не валяются.
Это действительно очень красивые апартаменты. Роскошные интерьеры, перед тобой Атлантика, там всегда замечательная погода. И он этим понтовался так, как будто на самом деле приложил к покупке руку и потрудился, чтобы они достались его семье.
Тарзан вошел в семью, когда все ништяки были готовы, и стал ими пользоваться. Это я к тому, что Людмила Ивановна, родная мама Наташи Королевой, живет именно в этом городе — Майами. И теперь я вообще с трудом представляю, как эти двое вообще будут встречаться», — резюмировал Рустам Солнцев.