«Таргашьяны»: Ким Кардашьян и ее родственники снялись в пародии на «Дом дракона»

Американское The Late Late Show выпустило в телеэфир забавную пародию на новый сериал «Дом дракона». Правда, смысл ролика был в том, чтобы прорекламировать второй сезон The Kardashians, продолжения «Семейства Кардашьян». Поэтому в скетче снялись члены знаменитой телесемьи, а сам проект получил название «Таргашьяны» (The Targashians).

На видео можно увидеть ведущего Джеймса Кордена в роли капризного беловолосого короля и его дочь — коварную принцессу Ким. Фигуристая светская львица приносит правителю отрубленную голову, затем пытается отравить его коктейлем и присаживается на железный трон в надежде захватить власть.

А в конце ролика появляется Кайли Дженнер в образе Дейенерис и убивает всех топором. В Вестеросе ничего не меняется…