«Тарасова осуждать не могу»: Миро послушала Бузову и сделала вывод

Блогера Лену Миро рассмешил вид знаменитости, акула пера решила, что Ольге Бузовой стоит проявить интерес в ином русле.

«Подумала тут, что если Оленька и впрямь так кричит, то Тарасова я осуждать не могу. Не за что - любой бы сбежал.

Глядя на эти потуги на корте, я думаю, что лучше бы в жизнь Ольги вошло что-то другое, а не большой теннис. Пусть маленький, пусть небольшой, но более уместный интерес, который ей так явно нужен», - написала Миро в своем ЖЖ.