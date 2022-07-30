«Тарасова осуждать не могу»: Миро послушала Бузову и сделала вывод

Ольга Бузова после пилона решила освоить большой теннис. Теперь вместо танцев на шесте подписчики ведущей регулярно лицезреют, как блондинка прыгает по корту с ракеткой.
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Блогера Лену Миро рассмешил вид знаменитости, акула пера решила, что Ольге Бузовой стоит проявить интерес в ином русле.
«Подумала тут, что если Оленька и впрямь так кричит, то Тарасова я осуждать не могу. Не за что - любой бы сбежал.
Глядя на эти потуги на корте, я думаю, что лучше бы в жизнь Ольги вошло что-то другое, а не большой теннис. Пусть маленький, пусть небольшой, но более уместный интерес, который ей так явно нужен», - написала Миро в своем ЖЖ.