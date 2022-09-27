Тарасова о дочке Тутберидзе: «Мне это уже осточертело!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что дочку Этери Тутберидзе и ее партнера включили в заявку на этапы Гран-при России.

«Мне это уже осточертело! Они первая пара что ли? Они еще не катались, а уже первая пара! Что вас так это беспокоит?» — отреагировала Тарасова изданию «Спорт-Экспресс».

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Тарасова также подчеркнула, что обсуждать фигуристов можно будет только в том случае, если они решат пропустить турнир.

Напомним, Диана Дэвис и Глеб Смолкин до этого тренировались в США.