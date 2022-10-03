Тарасова назвала Плющенко идиотом за критику Ягудина: «Пускай засунет свое мнение в одно место!»

Евгений Плющенко не на шутку разозлил Татьяну Тарасову своим нелестными словами в адрес Алексея Ягудина.

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Муж Яны Рудковской отверг идею возможного соперничества с Алексеем Ягудиным на турнире по шоу-программам.

«Возродить легендарный клинч с Алексеем Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует», — заявил Плющенко matchtv.ru.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом sport-express.ru не сдержалась и сказала все, что думает по этому поводу, не подбирая деликатных выражений.