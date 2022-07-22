Тарасов решил судиться с блогершей, обвинявшей его в неверности

«Жена отреагировала спокойно и даже с юмором. Наверное, подам в суд на эту женщину, так как все сказанное ею - полная клевета! А еще у меня есть контракт, по условиям которого я не должен принимать участие в публичных скандалах. Вот этот инцидент может повлиять на бонус, положенный мне. Так что точно будут решать все в суде».