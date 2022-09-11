Тарасов продает дом, в котором строил любовь с Бузовой

Для успешного продвижения проекта Дмитрий Тарасов даже не побрезговал обратиться к Ольге Бузовой за помощью в его продвижении, однако бывшая жена категорически отвергла предложение бывшего.

Позже жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко заявила, что это был просто пиар-ход с стороны ее мужа.

В итоге Дмитрий Тарасов пошел на крайние меры – выставил на продажу дом, в котором жил вместе с Ольгой Бузовой. Как пишет КП, футболисту сильно нужны деньги для раскрутки «Родина Медиа», поэтому он решился на распродажу личного имущества.