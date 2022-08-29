«Тарасов нуждается в Оле»: Кушанашвили поглумился над бывшим Бузовой

Дмитрий Тарасов недавно прислал своей бывшей жене Ольге Бузовой приглашение сняться в его новом проекте.

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Ведущая после некоторой паузы выставила в Сеть ответ экс-супругу, вспомнив, как он взламывал ее гаджеты, позорил ее имя в интервью и выставлял в Интернет кадры, которые были сделаны для семейного просмотра.

Журналист Отар Кушанашвил не смог спокойно смотреть на это и дал понять Дмитрию Тарасову, что Ольга Бузова в разы умнее, хитрее и мудрее его.