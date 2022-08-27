«Тарасов, когда решил сделать проект с Бузовой»: Боня сравнила футболиста с щенком

«Тарасов, когда решил сделать проект с Бузовой», - заявила Боня и разместила видеозапись, на которой изображен щенок. У собаки на кадрах извиняющийся взгляд.

Ранее Дмитрий Тарасов заявил, что хотел бы поучаствовать в совместном проекте с Ольгой Бузовой. В ответ звезда написала целое письмо.

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В нем она припомнила все грешки бывшего мужа. К примеру, что он выгнал ее из дома, а также изменял, когда они жили вместе.