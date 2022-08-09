Тарасов честно высказался о Костенко: «Она противная, злопамятная, выносит мозг»

Пять лет назад бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов женился на ростовской модели Анастасии Костенко. Спортсмен заявлял, что всю жизнь мечтал о детях. Девушка родила ему троих детей.

В интервью журналистам спортсмен уверял, что счастлив в браке. Однако последнее признание Тарасова буквально обескуражило россиян.

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