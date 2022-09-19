Тараканы, клопы, грязь: внучка Гурченко превратила квартиру в свалку — фото

Внучка Людмилы Гурченко превратила квартиру за 30 миллионов в настоящую свалку. Здесь вперемешку меха, пуховики и другая одежда, доставшаяся от знаменитой бабушки.
Кадр из шоу «Звезды сошлись»
48-метровое жилье располагается в самом центре столицы. Когда-то Елена обосновалась здесь со своей 14-летней дочкой Таисией и отцом-пенсионером. И никому из собственников дела нет, что обои на стенах пожелтели и отошли, а на пол страшно наступить.
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Кадр из шоу «Звезды сошлись»
К выключателям страшно прикасаться. Унитаз покрыт желто-коричневыми пятнами. В ванне лежат горы грязного белья. В квартире также хозяйничают тараканы и клопы.