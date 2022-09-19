Тараканы, клопы, грязь: внучка Гурченко превратила квартиру в свалку — фото

48-метровое жилье располагается в самом центре столицы. Когда-то Елена обосновалась здесь со своей 14-летней дочкой Таисией и отцом-пенсионером. И никому из собственников дела нет, что обои на стенах пожелтели и отошли, а на пол страшно наступить.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».