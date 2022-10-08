Танцевали и развлекались: Меган Маркл в модном комбинезоне предстала с принцем Гарри на концерте в США

Меган Маркл несколько лет назад стала частью британской королевской семьи. Принц Гарри сделал большой шаг, когда взял в жены разведенную американку. Первый год многие восхищались тем, как выглядит и ведет себя избранница внука королевы Елизаветы II. Однако потом супруги отказались от своих обязанностей и уехали в США. После этого герцогиню Сассекскую многие британцы невзлюбили.
Примечательно, что не так давно принц Гарри с женой приезжал в Великобританию. Он не могу пропустить похороны бабушки. Меган прилетела, несмотря на слухи, что она отказалась от поездки. При этом герцогиня Сассекская держала отстраненно от других членов семьи. А теперь супруги вернулись в США.
На этот раз пара была замечена на концерте Джека Джонсона в Санта-Барбаре. Для такого случая Меган облачилась в темно-синий комбинезон с брюками клеш, которые в тренде. Она подчеркнула хрупкую фигуру. Принц Гарри был в джинсах и джемпере. Супруги танцевали и развлекались. Они смотрели шоу из специальной секции, отгороженной от масс, с 10 людьми.
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Гарри и Меган Маркл с Паулой Фугой. Фото: соцсети Паулы Фуги
Родители Арчи и Лилибет приехали по отдельности. Меган прибыла около 8 вечера, а Гарри подъехал примерно через час. Потом они веселились вместе и даже сделали фото с гавайской певицей Паулой Фугой, сообщает TMZ.
Это один из первых выходов в свет пары после того, как умерла королева. Они готовятся к выходу документального шоу о нем и Меган на Netflix. Многие считают, этот проект может еще сильнее отдалить супругов от королевской семьи.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: соцсети Паулы Фуги