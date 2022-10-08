Танцевали и развлекались: Меган Маркл в модном комбинезоне предстала с принцем Гарри на концерте в США

На этот раз пара была замечена на концерте Джека Джонсона в Санта-Барбаре. Для такого случая Меган облачилась в темно-синий комбинезон с брюками клеш, которые в тренде. Она подчеркнула хрупкую фигуру. Принц Гарри был в джинсах и джемпере. Супруги танцевали и развлекались. Они смотрели шоу из специальной секции, отгороженной от масс, с 10 людьми.

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