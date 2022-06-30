Тамара Глоба рассчитала опасные дни июля: под прицелом финансы, учеба и сделки по недвижимости

Тамара Глоба записала для всех неравнодушных большой гороскоп на июль. Расскажем самые интересные факты из расчетов астролога.

Итак, июль — это месяц Рака. А это знак рождения и зарождения. К тому же, июль — сезон дождей. Ожидается, что месяц выдастся жарким и влажным. Совет дачникам! В первой декаде есть даже опасность наводнений, а в конце месяца — и землетрясений. В начале июля надо поберечь урожай. А в конце месяца не забывать о возможных пожарах.

Особое внимание также стоит уделить тем, кто постоянно находится за рулем. Есть опасность ДТП.

Дни повышенной аварийности: ночь с 30 июня на 1 июля; 2, 7, 8 (первая половина дня), 9, 12, 14, 21, 25, с 27 на 28 и 30 июля.

Кстати, июль очень удачен для обучения, поступления в институты, выбора учебного заведения.

Неправильный выбор в учебе возможен в конце первой декады июля, середине третьей декады июля;

Также этот месяц принесет сюрпризы в финансовых вопросах.

В начале июля и второй декаде июля — удача во вкладах; в конце месяца есть опасность обмана, срывов крупных финансовых договоренностей, в том числе и между странами.

Во второй и третьей декаде июля проявляются все негативные вещи, все тайное становятся явным: если в каких-то государствах падают финансовые возможности, то в других странах эти возможности будут расти.

Кроме того, вторая и третья декада июля удачны для вопросов недвижимости и строительства.

По материалам «Комсомольской правды».

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