«Там все персонажи вызывают омерзение»: Прилепин — о творчестве Звягинцева

Публицист и общественный деятель Захар Прилепин заявил, что режиссер Андрей Звягинцев, безусловно, одаренный человек. При этом он заметил, что Звягинцев в своих картинах откровенно вытирает ноги о свою родину.
«Там все персонажи вызывают омерзение. Конечно, его фильмы русофобские. А какие же они еще? При всем при этом он очень одаренный режиссер».
По словам Прилепина, в России хватает талантливых людей, с которыми, однако, надо работать. По его мнению, эту работу в России запустили, сообщает «АиФ».
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Напомним, что Андрей Звягинцев — российский кинорежиссер и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за «Левиафан» и «Нелюбовь».