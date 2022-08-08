«Он там уже висит»: известный журналист высказался о положении Урганта

На днях Захар Прилепин рассказал, что Иван Ургант работает над новым проектом. Предположительно, это будет YouTube-шоу, подводки к которому шоумен снимает в стенах «Останкино».

При этом журналист Отар Кушанашвили считает, что Иван Ургант находится в непростой ситуации.