«Там ты точно знаешь, что я тебя любил и люблю»: рыдающий Конкин обратился к умершей дочери

Владимир Конкин до сих пор не может спокойно говорить о своей дочери Софии, сердце которой остановилось два года назад.

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32-летняя наследница артиста, напомним, утонула в бассейне в присутствии многочисленных посетителей. Актер долго не мог поверить, что эта смерть случайна, однако суд вынес вердикт — захлебнулась.

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» накануне обратился со сцены к умершей дочке во время встречи со зрителями. Он не смог сдержать эмоций и зарыдал, растрогав зрителей.

«София, где бы ты, в каких мирах не была сейчас, ты знай, что я тебя люблю. Если мы на Земле что-то недопонимаем, не слышим порой друг друга, то там ты уже точно знаешь, что я тебя очень любил и люблю», — сказал Владимир Конкин.

Источник: «PROзвезд».