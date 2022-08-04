«Там троллят за акцент»: Шахназаров объяснил, почему у Хаматовой нет шансов в Голливуде

Журналист Михаил Шахназаров в эфире своей программы «Полный абзац» объяснил, почему у актрисы Чулпан Хаматовой нет шансов проявить себя в Америке.
«Здесь есть такая небольшая история. Голливуд — это не НХЛ и не НБА. Если в НХЛ или НБА могут играть и японцы, и китайцы, даже албанец был, то в Голливуде могут играть только свои с безупречным знанием английского языка. Там троллят за акцент. Исключение — Шварценеггер».
Как отметил Шахназаров, даже французский актер Жерар Депардье не смог закрепиться в Голливуде. «Он не стал там своим. Будущего у Чулпан в Голливуде просто не будет. Она — предприимчивый человек. Она понимает, что в Латвии театр скоро отапливать будет нечем. Зарплат за 800 евро там не будет», — заявил Шахназаров.
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Ранее стало известно, что у Чулпан Хаматовой появился агент в Америке. Она надеется получить одну из ролей в Голливуде.