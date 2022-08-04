«Там троллят за акцент»: Шахназаров объяснил, почему у Хаматовой нет шансов в Голливуде

Как отметил Шахназаров, даже французский актер Жерар Депардье не смог закрепиться в Голливуде. «Он не стал там своим. Будущего у Чулпан в Голливуде просто не будет. Она — предприимчивый человек. Она понимает, что в Латвии театр скоро отапливать будет нечем. Зарплат за 800 евро там не будет», — заявил Шахназаров.

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Ранее стало известно, что у Чулпан Хаматовой появился агент в Америке. Она надеется получить одну из ролей в Голливуде.