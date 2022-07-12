«Там такой вокал. Все в порядке»: Шахназаров расхвалил Наргиз

Журналист Михаил Шахназаров в эфире своей программы «Полный абзац» заявил, что певица Наргиз Закирова очень талантливая.
«Уехавшие звезды все разной степени маргинальности. Наргиз — очень талантлива. Ее вокал был одним из лучших. Она скандальная. Препараты там. Но она своим голосом даст 90 процентов фору тем, кто выскакивает на российскую сцену».
Как добавил Шахназаров, Наргиз действительно сильная певица. «Она пела Queen когда. Там такой вокал. Там все в порядке», — заявил Шахназаров.
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Напомним, что Наргиз Закировой 50 лет нельзя въезжать в Россию. Исполнительница позволила себе несколько опрометчивых заявлений.