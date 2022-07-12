«Там такой вокал. Все в порядке»: Шахназаров расхвалил Наргиз

Как добавил Шахназаров, Наргиз действительно сильная певица. «Она пела Queen когда. Там такой вокал. Там все в порядке», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что Наргиз Закировой 50 лет нельзя въезжать в Россию. Исполнительница позволила себе несколько опрометчивых заявлений.

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