«Там писк стоит»: Шахназаров оценил пение без фонограммы Брежневой

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» заявил, что у певицы Веры Брежневой нет совершенно никаких творческих задатков.
«Вера Брежнева – великая украинская певица. Без фанеры ее слышали? Там просто ад. Ну если поешь без фанеры, то надо хоть в ноты как-то попадать. А там писк стоит».
Как сказал Шахназаров, украинскому десанту стоит посмотреть прежде всего на себя. «Включите итальянскую эстраду, как они поют. Послушайте, как «штатники» поют. Вы зеро полный», - заявил Михаил Шахназаров.
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Напомним, что Вера Брежнева уехала из России. Она в последние месяцы занимается благотворительной деятельностью.