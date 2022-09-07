«Там писк стоит»: Шахназаров оценил пение без фонограммы Брежневой

Как сказал Шахназаров, украинскому десанту стоит посмотреть прежде всего на себя. «Включите итальянскую эстраду, как они поют. Послушайте, как «штатники» поют. Вы зеро полный», - заявил Михаил Шахназаров.

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Напомним, что Вера Брежнева уехала из России. Она в последние месяцы занимается благотворительной деятельностью.