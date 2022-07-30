Там оказались не нужны: концерты группы Little Big в США отменили

Группа Little Big, осудившая и покинувшая Россию, вынуждена была отменить тур, который планировала по стране осенью. Обосновавшись в США, музыканты намерены были стать местными звездами. Но, судя по всему, их план провалился. Поскольку выступления в Америке тоже отменили.

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Об этом сообщил продюсер Андрей Ковалев в прямом эфире программы «Царьград. Главное». И объяснил, почему так произошло.

«Им, конечно, надо было вести себя поумнее, этим Little Big. Уехали за границу, надеялись, что там у них будет много концертов, но выступлений за рубежом, разумеется, нет — кому они там нужны?» – объяснил Ковалев.

Ранее другой продюсер, бизнесвумен Яна Рудковская высказывалась относительно карьеры сбежавших звезд на чужбине. Она уверена, что там их никто не ждут.