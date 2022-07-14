«Там нет Сахалина»: Николаев объяснил, почему никогда не уедет из России

По словам композитора, именно российские пейзажи заставляют его творить.
Игорь Николаев

Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Композитор Игорь Николаев заявил, что никогда не уедет жить из России. У него, по собственному признанию, никогда не было желания покинуть родину.

«Ведь там нет Сахалина с его потрясающей природой. Все вместе взятые Монако отдыхают по сравнению с пейзажем у сахалинского местечка Пионеры, где в детстве я бывал в лагере. До сих пор помню, как выходил с электрички и шел через поселок в сторону моря».

По словам Николаева, пик его популярности пришелся на девяностые годы прошлого века. Гастрольный график был расписан на месяцы вперед. Об эмиграции даже в те непростые годы он никогда не думал, сообщает 7days.ru.

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Напомним, что Игорь Николаев – близкий друг певицы Аллы Пугачевой. Примадонна уже несколько месяцев проживает за рубежом. Раньше осени в родной стране она не появится.

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