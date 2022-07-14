«Там нет Сахалина»: Николаев объяснил, почему никогда не уедет из России

По словам Николаева, пик его популярности пришелся на девяностые годы прошлого века. Гастрольный график был расписан на месяцы вперед. Об эмиграции даже в те непростые годы он никогда не думал, сообщает 7days.ru.

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Напомним, что Игорь Николаев – близкий друг певицы Аллы Пугачевой. Примадонна уже несколько месяцев проживает за рубежом. Раньше осени в родной стране она не появится.