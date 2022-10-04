«Там нет пошлости...»: Федор Добронравов объяснил, почему народу так полюбился сериал «Сваты»

Федор Добронравов редко дает интервью и старается избегать вопросов о конфликте с Анной Кошмал. Экранная внучка актера дала понять, что и слышать не желает о своей сериальной родне, в частности, о Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко, на которых она затаила обиду.

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В беседе с сайтом Teleprogramma.pro актер намекнул, что не пользуется Интернетом и не читает то, что пишут о «Сватах». Поэтому и выпад Анны Кошмал он оставил без внимания.

Кстати, в одном из интервью Федор Добронравов вскользь упомянул съемки в народном телехите, объяснив феномен популярности «Сватов».

«В этой картине кроме дружбы, любви, семьи и всех наших христианских устоев там нет ничего. Это очень востребовано сейчас. «Сваты» — очень смотрибельный сериал, он на любую аудиторию — от внуков и до дедов. Там нет пошлости, поднимаются традиционные семейные ценности, там так много природы, так много русского. Его смотрят во всем мире, особенно наши соотечественники, которые живут за границей», - отметил Добронравов.

По материалам Myslo.ru