«Там маленький лежит»: недавно родившая Катя Токарева из «Дома-2» запечатлела сына в кроватке

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Токарева в конце минувшей недели впервые стала мамой. Сын Кати Токаревой и ее мужа Юрия Слободяна появился на свет в Польше.
Врачи сделали Кати кесарево сечение, а это значит, что в клинике она пробудет немного больше времени, чем это бывает при естественных родах.
В микроблоге Катя Токарева поделилась видео, которое сделала в палате роддома. Она запечатлелась сама и показала новорожденного сына, спящего в кроватке.
«Это я, а там маленький лежит. Ну, как маленький. Относительно, конечно», - поделилась Катя Токарева.
Параметры новорожденного малыша, действительно, впечатляют.
Катя Токарева рассказывала, что сын появился на свет с весом 4 680 граммов, а ростом - 61 сантиметр. По словам молодой мамы, она родила настоящего богатыря!
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