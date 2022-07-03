«Там маленький лежит»: недавно родившая Катя Токарева из «Дома-2» запечатлела сына в кроватке

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Токарева в конце минувшей недели впервые стала мамой. Сын Кати Токаревой и ее мужа Юрия Слободяна появился на свет в Польше.

Врачи сделали Кати кесарево сечение, а это значит, что в клинике она пробудет немного больше времени, чем это бывает при естественных родах.

В микроблоге Катя Токарева поделилась видео, которое сделала в палате роддома. Она запечатлелась сама и показала новорожденного сына, спящего в кроватке.