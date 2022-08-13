«Там мафия»: Шахназаров объяснил, почему Анкудинова выступает только во дворцах культуры

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» заявил, что в российском шоу-бизнесе существует мафия. Она не дает талантам пробиться на сцену.
«Вы говорите, что Диана Анкудинова имеет прекрасный голос. Она победила в шоу, а где выступала потом? В домах культуры. Потому что в Диану нужно немного вложить, а никому этого не надо, там мафия. И все, нет больше Дианы».
Напомним, что Диана Анкудинова победила сразу в двух сезонах проекта на канале НТВ «Ты супер». Затем она покорила жюри на «Шоумаскгоон», продемонстрировав сложнейшую вокальную технику.
Продюсер Игорь Крутой был в восторге от таланта Анкудиновой. Он подарил ей квартиру в Подмосковье. Помог с записью музыкального альбома. Однако пока Анкудиновой не удалось стать звездой первой величины в России.