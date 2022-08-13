«Там мафия»: Шахназаров объяснил, почему Анкудинова выступает только во дворцах культуры

Напомним, что Диана Анкудинова победила сразу в двух сезонах проекта на канале НТВ «Ты супер». Затем она покорила жюри на «Шоумаскгоон», продемонстрировав сложнейшую вокальную технику.

Продюсер Игорь Крутой был в восторге от таланта Анкудиновой. Он подарил ей квартиру в Подмосковье. Помог с записью музыкального альбома. Однако пока Анкудиновой не удалось стать звездой первой величины в России.