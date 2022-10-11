«Там где Федя, всегда смех!»: Кравченко открылась, как ей было сниматься в «Сватах» с Добронравовым

Татьяна Кравченко сыграла в сериале «Сваты» жену Ивана Будько — Валю. Это роль, как говорит актриса, стала для нее знаковой.

Попав в популярный народный телехит, Кравченко призналась, что ей пришлось повысить планку: на сомнительные проекты она теперь не соглашается.

Играет только те роли, которые ее действительно берут за душу.

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В одном из интервью Татьяна Кравченко рассказала, как ей было сниматься в «Сватах» с Федором Добронравовым.

«Мы не работаем вместе в других проектах, видимся редко, несмотря на это, на съемочной площадке мы стали семьей. У нас каждый день очень весело. Там, где Федя Добронравов, всегда смех, он нам столько жизни всем прибавил», — заверила актриса.

По материалам «СтарХит».