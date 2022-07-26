«Там еще один малыш живет»: Решетова с пузом подогрела слухи о беременности

Бывшая пассия Тимати, модель Анастасия Решетова редко выходит на связь с подписчиками. Она подчеркивает, что в реальной жизни у нее столько всего происходит, что времени на онлайн не хватает. И все же некоторые слухи в Сеть просачиваются.

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Решетова показала свое новое фото в красном платье-футляре. И рассказала, что теперь уже ее сын Ратмир подозревает у нее беременность – уж слишком сильно она поправилась за последнее время.

«Мам, а почему у тебя пузо? Там что, еще один малыш живет?» - рассказала о вопросах любознательного сына мама.

Подписчики согласились, что принять пузо Решетовой за беременность стало еще легче – новые объемы сразу наталкивают на эту мысль. Тем более, личную жизнь она скрывает и намекает, что второй половинкой обзавелась давно.