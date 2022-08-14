« Там было такое, что нужно тянуться, соответствовать»: Руденко раскрыл всю правду о романе с Поверенновой

Расставшись с Дарьей Поверенновой, которая была старше него на 10 лет, Анатолий Руденко тут же женился на другой. Хотя можно сказать, что «взрослел» актер именно в отношениях с Дарьей.

Так, они прожили под одной крышей 4 года. Но за это время Повереннова так и не дождалась от любимого предложения руки и сердца. Поговаривали, что против этого союза выступала мама актера Любовь Руденко. В кулуарах шептались, что будущая свекровь не хотела себе в невестки женщину значительно старше ее сына.

Ну а когда Анатолий Руденко познакомился на съемках с Еленой Дудиной, он сразу понял, что она та самая. И повел возлюбленную в ЗАГС. Вскоре у пары появилась дочка Милена. О своих романах до брака актер вспоминает редко и говорит вскользь.

При этом некоторыми моментами Анатолий все-таки поделился. Так в отношениях. С Дарьей Поверенновой ему приходилось тянуться до уровня возлюбленной, соответствовать тому образу, который она хотела бы видеть.

«Там было такое, что нужно тянуться, соответствовать. В принципе, все с Дашей было у нас хорошо. Но бывает так, что встречаешь человека — и все, понимаешь, что пропал. Сопротивляться бесполезно», - отметил Руденко.

По материалам womanhit