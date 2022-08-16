«Там была душа»: кто мог бы перепеть Шатунова, поразмышлял Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин поразмышлял о том, кто бы из современных исполнителей смог перепеть хиты «Ласкового мая» и Юры Шатунова. По мнению эксперта, которое он выразил сайту «ОСН», сделать это несложно – классика поп-музыки всегда на слуху и несложна для любого певца. Только вот грамотное исполнение не гарантирует столь же успешного выступления, как у Шатунова.

«Дело в том, что оригинал заменить сложно. Там была душа музыканта. Именно эта душа мальчика из детского дома была передана и доведена до слушателей. Они прочувствовали эти песни именно от Шатунова. Смогут ли другие артисты исполнить их так же, как он, я не знаю», - высказался Пригожин.

Напомним, Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня, ему было всего 48 лет. У него остались жена и двое детей, проживающих сегодня в Германии.