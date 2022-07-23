«Талия просто бомба»: Горбань зажигательно станцевала в дерзком купальнике

В отличие от многих знаменитостей, улетевших в отпуска за границу, Мария Горбань отправилась в путешествие в Якутию. Правда, без пляжного отдыха актриса не осталась.

Она с удовольствием отдохнула на уникальном озере Булуус, которое остается покрытым льдом даже в жаркую погоду.

Мария рассказала об этом поклонникам в соцсети, опубликовав яркое видео. В ролике звезда сериала «Кухня» зажигательно станцевала на льду в бело-синем монокини.

«Это Якутия, детка», — отметила Горбань.