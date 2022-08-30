Талия – осиная: Семенович в шорта-бермудах в цветочек и рубашке с поясом подчеркнула постройневшие формы

Анна Семенович является известной исполнительницей. Она много лет была солисткой «Блестящих». Однако потом певица захотела пуститься в сольное плавание.

Она выпускает песни, зажигает на сцене в броских образах. При этом в свои 42 года артистка не нашла свою любовь. При этом она мечтает о семье. Она не перестает работать над собой.