Талия – осиная: Семенович в шорта-бермудах в цветочек и рубашке с поясом подчеркнула постройневшие формы

Анна Семенович является известной исполнительницей. Она много лет была солисткой «Блестящих». Однако потом певица захотела пуститься в сольное плавание.
Она выпускает песни, зажигает на сцене в броских образах. При этом в свои 42 года артистка не нашла свою любовь. При этом она мечтает о семье. Она не перестает работать над собой.
Так как Анна обладает нестандартной фигурой, она признается, что не всегда может найти удачные наряды. Певица решила создать свою линейку купальников для женщин с формами. Также она устроила фотосессию, продемонстрировать стильные платья, комбинезоны и костюмы. Семенович признается, что умело маскирует изъяны фигуры.
На этот раз певица покрасовалась на лужайке в шортах-бермудах в цветочек и рубашке цвета сочной травы с поясом. Она сделала акцент на талии и изящных лодыжках. Лук дополнили сланцы на толстой подошве оранжевого цвета. Анна скрыла живот, который является ее проблемной зоной. Она смогла выгодно подать фигуру.
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Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Семенович. Многие заметили, что она постройнела. Артистка получила множество комплиментов.
«Шикарная красавица! Богиня красоты», «Женщина просто бомба», «Какой крутой образ», «Ох, вот это талия», «Вы такая красотка! Этот наряд так вас украсил», «Тут прекрасно все! А эти шорт, ах», «Аннушка», вот это фигурка», — стали писать подписчики.