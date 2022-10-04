«Талия – мечта»: Самбурская в кроп-топе и сиреневых джоггерах похвасталась «стальным» прессом

На новых кадрах Самбурская запечатлелась после тренировки. Она предстала в зеленом кроп-топе и сиреневых джоггерах. Актриса сидела на палу без макияжа, засветив рельефный пресс. Она решила показать, как выглядит после тренировок.

«Котики моя, я ушаталась на смерть! 1,5 часа тренировка. А как ваши достижения спортивные?» – написала звезда.

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