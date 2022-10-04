«Талия – мечта»: Самбурская в кроп-топе и сиреневых джоггерах похвасталась «стальным» прессом

Настасья Самбурская уже много лет строит карьеру в кино. Многие зрители ее полюбили за роль в сериале «Универ». Она не скрывает, что может похвастаться еще и сильным вокалом. Артистка даже получила премию «Шансон год». Примечательно, что лишь в личной жизни она не обрела счастье. Однако звезда не скрывает, что у нее завышенные запросы к потенциальному мужу.
В свои 35 лет Настасья активно занимается спортом. Она старается держать себя в форме. Артистка признавалась, что много сил тратит на тренировках. Она также с легкостью экспериментирует с имиджем.
На новых кадрах Самбурская запечатлелась после тренировки. Она предстала в зеленом кроп-топе и сиреневых джоггерах. Актриса сидела на палу без макияжа, засветив рельефный пресс. Она решила показать, как выглядит после тренировок.
«Котики моя, я ушаталась на смерть! 1,5 часа тренировка. А как ваши достижения спортивные?» – написала звезда.
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Поклонники были сражены тем, в какой форме находится Настасья. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какой стальной пресс», «Талия — мечта», «У вас просто нереальная фигура», «Какая сила воли! Столько тренируетесь», «Конфетка», «Ой, я не могу налюбоваться», «Горячо», — стали писать пользователи Сети.