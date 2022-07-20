«Талия — космос»: постройневшая Семенович в купальнике с роскошным декольте сразила поклонников изящными формами

Певица поделилась пикантным кадром. Она не постеснялась показать фигуру во всей красе.
Анна Семенович

Анна Семенович. Фото: соцсети звезды

Анна Семенович является популярной исполнительницей. Много лет она выступала с группой «Блестящие». Примечательно, что артистка теперь строит сольную карьеру.

Она славится не только своим вокалом и заводными треками, но и эффектной внешностью. Звезда в свои 42 года следит за фигурой и умело подбирает себе образы.

Недавно Анна уже провела отпуск в Турции. Теперь она решила устроить себе загородный отпуск. Певица делится кадрами, на которых позирует на лужайке или у бассейна в черном слитном купальнике с декольте.

Она постройнела и решил подчеркнуть изящные бедра. Монокини помогло ей сделать акцент на талии. Однако область живота она оголять не стала.

Анна Семенович. Фото: соцсети звезды

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие поразились тому, в какой она находится форме. Напомним, что этим летом многие известные персоны уехала отдыхать на моря: Лера Кудрявцева, Ксения Бородина и другие звезды.

«Какая красивая», «Талия — космос», «Анечка, вы похудели? Шикарная», «Русалка», «Выглядит просто бесподобно», «Нет слов», «Ну какая вы крутая», — стали писать подписчики.

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