«Талия — космос»: постройневшая Семенович в купальнике с роскошным декольте сразила поклонников изящными формами

Анна Семенович является популярной исполнительницей. Много лет она выступала с группой «Блестящие». Примечательно, что артистка теперь строит сольную карьеру.

Она славится не только своим вокалом и заводными треками, но и эффектной внешностью. Звезда в свои 42 года следит за фигурой и умело подбирает себе образы.