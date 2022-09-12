Талия, как у Гурченко: Арзамасова в черном платье мидакси с юбкой «солнце» появилась в Театре наций

Лиза Арзамасова является одной из самых известных актрис. Она уже много лет строит карьеру в кино. Лиза прославилась благодаря роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках». Также она активно играет в театре. Все, кто общался с ней, отмечают, что эта артистка словно из другого века. У нее утонченные манеры, а также она обладает скромностью и сдержанностью во всем.