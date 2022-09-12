Талия, как у Гурченко: Арзамасова в черном платье мидакси с юбкой «солнце» появилась в Театре наций

Наряд звезды в этот вечер выглядел особенно женственно.
Лиза Арзамасова и Филипп Киркоров

Лиза Арзамасова и Филипп Киркоров. Фото: соцсети звезды

Лиза Арзамасова является одной из самых известных актрис. Она уже много лет строит карьеру в кино. Лиза прославилась благодаря роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках». Также она активно играет в театре. Все, кто общался с ней, отмечают, что эта артистка словно из другого века. У нее утонченные манеры, а также она обладает скромностью и сдержанностью во всем. 

Недавно Арзамасова провела отпуск с Ильей Авербухом в Армении. Она делилась кадрами, на которых красовалась в романтичных нарядах с возлюбленным. А на днях актриса засняла годовалого сына Льва, который бегал по пляжу. Обычно она проводит время с семьей или на работе, но накануне актриса вышла в свет. 

На этот раз Лиза посетила премию Корша в Театре наций. Ее пригласили на сцену в качестве ведущей. Актриса в черном лаконичное платье мидакси с юбкой «солнце» предстала на публике. Лаконичный образ дополнили туфли в тон. Арзамасова подчеркнула свою тонкую талию. Она оделась в стиле Людмилы Гурченко. 

Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды

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«Правильное настроение, в правильном месте, на правильном мероприятии, в правильном платье», — написала артистка.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Лиза. Многие осыпали жену Авербуха комплиментами.

«Атмосфера просто шикарная», «Невероятно красивая», «Как ваш стиль похож на стиль Гурченко», «Хорошенькая», «Платье сидит идеально! У вас талия, как у Гурченко», — стали писать подписчики.

Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды

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