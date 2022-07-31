Талия, как у девочки! Преображенный сын Елены Яковлевой блеснул отличным торсом

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных то и дело мелькает в светских хрониках с новостями о новых татуировках. В какой-то момент он все-таки задумал их выводить, но непростой процесс надоел отпрыску знаменитости, и он это дело бросил.

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Однако в этот раз Денис Шальных решил направить свою энергию в иное русло – он всерьез начал заниматься в тренажерном зале, стал следить за режимом питания. В итоге сын Яковлевой заметно похудел и подкачался, а его талии теперь могут позавидовать даже девушки.

Результатом своего труда Шальных похвастался в соцсетях. Публика была в восторге!